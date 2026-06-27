İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatına Düzce polisi 'Dur' dedi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla İstanbul'dan Samsun'a yapılan uyuşturucu sevkiyatına "dur" dedi. Olayda piyasa değeri 12 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 12 milyon TL olan yaklaşık 115 bin adet (51 kilogram) sentetik ecza ele geçirildi. 4 suç kaydı bulunan M.G.'nin (47) uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı