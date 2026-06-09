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Aranan 66 kişi yakalandı

Aranan 66 kişi yakalandı
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Düzce'de 1-7 Haziran tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 20 bin 511 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanırken 37 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 3 tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ve 142 mermi ele geçirildi.

7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 20 binden fazla sorgulanırken, aranan 66 kişi yakalandı.

Düzce Valiliği tarafından açıklanan 1-7 Haziran tarihleri arasındaki asayiş uygulama sonuçlarına göre, emniyet ve jandarma ekipleri il genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü. Suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 20 bin 511 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanırken, 37 kişi tutuklandı. Asayiş uygulamaları kapsamında ayrıca 3 tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ve 142 adet mermi ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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