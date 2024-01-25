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Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon Düzenledi

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Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri iki gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 15 dilencinin üzerlerinde bulunan 3 bin 500 TL'lik haksız kazanca el konulurken, beş dilenciye ise toplam 6 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri iki gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 15 dilencinin üzerlerinde bulunan 3 bin 500 TL'lik haksız kazanca el konulurken, beş dilenciye ise toplam 6 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sosyal yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri adına kolluk görevlerini aksatmadan yerine getiriyor. Müdürlük ekipleri, bu doğrultuda hareket ederek gerçekleştirdiği düzenli denetimler çerçevesinde şehir merkezini mesken tutan dilencilere göz açtırmıyor.

Kendilerini acındırarak, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere birçok noktada operasyon düzenleyen ekipler, 15 dilenciyi ele geçirdi. Zabıta Karakoluna götürülen 15 dilencinin 5'ine Kabahatler Kanunu gereğince 6 bin 900 TL idari yaptırım cezası uygulayan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 500 TL paraya da el koyarak kamuya aktarılmasını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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