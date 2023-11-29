Yediği dürüme saç teli koyup hesap ödemekten yırtacaktı, o anlarda kameraya yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, yemeğinden kıl çıktığını iddia ederek ödeme yapmak istemedi. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarında, kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyduğu görüldü. İşletme sahibi, çalışanlarının zan altında kaldığını ve müşterilerine mahcup olduklarını belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yemeğinden kıl çıktığını iddia ederek ödeme yapmak istemeyen kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki dönerciye gelen bir kişi, sipariş ettiği dürümü yemeye başladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme sahibi Onur Armut, kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyduğunu gördü. Onur Armut, yaşanan olay nedeniyle çalışanlarının zan altında kaldığını ve müşterilerine mahcup olduklarını söyledi. Agresif tavırlar sergileyen kişinin para iadesi talebinde bulunduğunu aktaran Armut, "Bizim de hatamız olabilir. Anlayışla karşıladık bu durumu ama kendisi kabul etmedi ve paranın iade edilmesini istedi. Kasiyer arkadaşıma talimat vererek parasını geri verdik." dedi.

Armut, işletmede hijyen kurallarına dikkat edildiğini dile getirerek, güvenlik kamerasını izledikten sonra işin aslını öğrendiklerini kaydetti.