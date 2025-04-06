"Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çorlu İlçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.