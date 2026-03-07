Haberler

'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı: 725 bin TL ceza yedi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Alkol testi pozitif çıkan sürücü, mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. (27) idaresindeki otomobili D300 Karayolu üzerinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında polis ekip aracına çarparak ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Demirci Kavşağı'nda yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
