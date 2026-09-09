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Dünyadaki Mars’ta gezmek istedi, kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Dünyadaki Mars’ta gezmek istedi, kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD kurtardı
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Sivas’ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıklarında doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir genç, çıktığı alanda mahsur kaldı.

Sivas'ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıklarında doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir genç, çıktığı alanda mahsur kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan genci kurtardı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Eğribucak Kayalıkları, her mevsim doğaseverleri ağırlıyor. İlginç kaya yapısı ile doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan kayalıklara giden bir genç, tırmanış yaptı. Çıktığı noktadan tekrar inmek isteyen genç, alanda mahsur kaldı. Gencin yardım çığlığını duyan çevredekiler durumu köy muhtarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklara ulaşan AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasıyla genci bulunduğu yerden indirdi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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