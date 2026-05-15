Dünürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık Sıddık Ünal, ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sıddık Ünal, taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık Sıddık Ünal savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın dünürü Mehmet Özşahin'e tüfekle ateş ederek ölümüne neden olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca olay sırasında maktulün eşi Zebik Özşahin'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanığa toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2025'in Ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dünür oldukları öğrenilen Mehmet Özşahin (73) ile Sıddık Ünal (78) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sıddık Ünal'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Özşahin hayatını kaybetti. Şüpheli olay sonrası suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın elinde pompalı tüfekle eve geldiği ve Mehmet Özşahin'e art arda 4 el ateş ettiği anlar yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
