İzmit'te iki aile arasındaki kavgada 17 yaşındaki çocuk öldü, ilk duruşmada 4 tutuklu kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 17 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ilk duruşması görüldü. Olayın, 15 yaşındaki hamile gelinin 'çocuğun başkasından olduğu' iddiasıyla eşinin ailesi tarafından günlerce aç bırakılıp darp edildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürüldü.

Olay, 21 Temmuz 2025 yılında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fahri K. (17) hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 22 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kovuşturma sürecinde S.Ö (46), V.Ö, L.Ö (37) ve T.K'nın (32) tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer tüm sanıklar tahliye edildi. Sanıklar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, çocuğu kasten öldürme gibi suçlardan dava açıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Kardeşimi darp ettiklerini gördüm"

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan tutuklu sanık T.K, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. T.K, "Kız kardeşim Z., K. ile 2 yıl önce gayriresmi olarak evlendi. Ben eve giderken kardeşimi koşarken, arkasından K. ve 2 kişinin de koştuğunu gördüm. Kasım, kardeşi V.Ö, annesi S.Ö. ve babası S.Ö, kardeşime vurmaya ve arabayla ezmeye çalıştılar. Olaya müdahale ettim. Bu kez bana doğru gelerek, 'Senin kız kardeşin bunu hak etti' dediler. Polis çağıracağımı söyleyince S.Ö, balkondan bana doğru pompalı tüfekle ateş etti. O esnada babam T.K, annem G.K, S. ve S. de olay yerine gelmişlerdi. Amacımız kız kardeşime olan eylemi engellemekti" dedi.

T.K, savunmasına şöyle devam etti:

"Daha sonra birçok kişi olay yerine geldi. E.Ö, S'yi (16) araçla ezdi. Sonra kamyonetler geldi, ellerinde sopalar vardı. Bu esnada V.Ö (51), bize 3 el ateş etti. O esnada S.Ö balkondan indi. Bir elinde silah, bir elinde sopa vardı ve başı yaralıydı. Sonra S.Ö, babama 4 el ateş etti. Babam yaralandı ve yere düştü. Babam yere düşünce V., kalın tahtayla babamın kafasına birkaç kez vurdu. O esnada silahı bana doğrulttu. Ben de taşla kaburgasına bir kez vurdum. Bu esnada silahı alıp vurabilirdim ancak yapmadım, sadece kendimi korumaya çalıştım. Bana vuran sanıklardan şikayetçiyim. 11 aydır tutukluyum."

Tutuklu sanık T.K'nın avukatı Gizem Dirbisoğlu ise müvekkilinin kız kardeşini korumak için olay yerine gittiğini savunarak, tahliyesini talep etti.

16 yaşındaki çocuğu araçla ezdiği ve tutuklu sanık T.K'yı sopa ile kasten yaraladığı iddia edilen tutuksuz sanık E.Ö, "Kavga olduğunu öğrenince olay yerine gittim. Ben gittiğimde olay bitmişti. Söz konusu araç bana aittir ancak aracı ben sürmüyordum. Süren kişiyi de bilmiyorum, sarhoştum. Ben kimseye vurmadım, kimsede bana vurmadı. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer tutuksuz sanık S.K ise olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Kuzenim beni aradı ve olay olduğunu söyledi. Gittiğimde kavga vardı. Silah sesi de duydum. Amcam T.K yerde yararlı şekilde yatıyordu. S.Ö'nin elinde silah vardı. Elindeki silahı almaya çalıştım ancak kendisine vurmadım. Sadece yere düşmesi için ittirdim. T.ve E ile silahı S'nin elinden yere düşürdük. Amacımız silahın kullanılmasını engellemekti. Yere düşen silahı rahatlıkla S.'yi vurabilirdik ancak yapmadık. E, silahı polise teslim etti. Verdiğim savunmanın aksi görüntü tutanaklarını kabul etmiyorum."

"Silahla ve demir sopa ile yaralandım"

Olay günü vurulan ve tekerlekli sandalye ile duruşmaya gelen T.K, "S, bana balkondan ateş etti. Oğlu V. de ateş etti. S.Ö aşağı inince de bana 3 el tabanca ile ateş etti. 2 isabet aldım. Çok ciddi şekilde yaralandım, yere düştüm. Ben yerdeyken, S'nin oğlu V, demir sopa ile bir kez kafama vurdu. Bu esnada yeğenim S. gelip olaya müdahale etti. Beni hastaneye götürdü. V.'ye karşı basit yaralama ve S'yi öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum. Kimseye vurmadım. Beni yaralayan sanıklardan şikayetçiyim, beni öldürmek istediler" diye konuştu.

"Gelinim, tartışma sonrası merdivenlerden isterken şalvarına takılarak düştü"

Gelini Z.'ye yönelik eylemlerini kabul etmeyen tutuksuz sanık S.Ö, "Z.'ye yönelik kasten yaralama suçunu kabul etmiyorum. Z. benim gelinim olur. Annesi G. de kız kardeşim olur. Oğlum K. ile gayriresmi evliydiler. Olay günü gelinim ile oğlum tartıştı. Z. tartışma sonrası merdivenlerden isterken şalvarına takılarak düştü. Yaralanması bu sebeple oldu. Eşiyle olan tartışma sonrası annesinin evine gitmek istedi. Oğullarım V. ve K. ile nereye gideceğini sormak için peşinden gittik. Z. sokakta çığlık atınca abisi T, bütün sülaleyi toplayıp evimize gelip taşladı. T.K ve T. eşime demir sopa ile vurdu. Sonra ortam iyice kalabalıklaştı. Z.'nin hamile olma ihtimalinden haberim vardı ancak taciz olayından haberim yoktur. Aleyhimde verilen hiçbir beyanı kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

"Başıma kaldırım taşı ile vurdular"

Yaralama suçundan hakkında dava açılan müşteki sanık E.K, "T.K, kayınbiraderim olur. Olay günü işten gelince eşim ve abisi T, kardeşleri Z.'nin dövüldüğünü söylediler. T. evden çıktı, benden peşinden gittim. Sonra kayınbabam T. de geldi. Diğer taraf balkondan bize doğru sehpa, bardak, ellerine ne geçtiyse atmaya başladı. Bunun üzerine kayınpederim kendini korumak amacıyla taş attı. S; T.ve T'ye ateş etti. Ardından S, T. ve V. evden çıktı. Sonra minibüsler geldi. 16 yaşındaki oğlum S.K'yı, E. araçla çarptı ve yaraladı. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Başıma kaldırım taşı ile vurdular. Burnuma da sopa ile vurdular. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

"2 çocuğumla yetim kaldım"

Sanıklardan şikayetçi olan müşteki F.K, "Ölen Fahri eşim olur. Eşimi araba ile ezmişler, kafasına demir çubukla vurmuşlar ve ayaklarından silahla yaralamışlar. 2 çocuğumla yetim kaldım" diyerek ağladı.

Maktul Fahri K'nın babası S.K da, "Z. henüz 13 yaşındayken ona cinsel istismarda bulundular. Bu sebeple evlenmek zorunda kaldı. Oğlum tarafları ayırmak için o gün olay yerine gitmiş. Amcasını yerde kanlar içinde görünce ona yardım etmek istemiş. Ben eşimle olay günü hastanedeydim. L, oğluma çengelli demir sopa ile vurmuş. L. sonra boru görülmesin diye arabaya koymuş. Bunlar kamerada var, incelenmesini istiyorum. Oğlumu rüyamda sayıklıyorum. Gözyaşım dinmiyor. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum. Oğlumun tek amacı amcasını korumaktı. Amcasını korurken oğlumu öldürdüler. Araba ile ezilen 16 yaşındaki yeğenim 3 ay cezaevinde yattı ama nasıl oluyor da onu ezen kişi tutuksuz yargılanıyor" şeklinde konuştu.

"Beni 4 gün boyunca bir odada aç susuz bırakıp dövdüler"

O tarihte hamile olduğunu ve bebeğin başkasından olduğunun iddia edilmesi üzerine olayların başladığını kaydeden Z.K., "Eşim K, kardeşi V, anne ve babası, karnımdaki bebeğin başkasından olduğunu düşünerek beni 4 gün boyunca bir odada aç susuz bırakıp dövdüler. Bu sebeple evden kaçmaya çalıştım. Arkamdan geldiler. K. arabayla beni ezmeye çalıştı, komşular beni kurtardı. V. sokakta kolumu kırdı, ayağı ile ezdi. Daha sonra yaşanan olayları baygın olduğum için bilmiyorum. K. Ö ben 13 yaşındayken bana tecavüz edip kaçırdı. Gayriresmi olarak evlendik. Zorla evlenmek durumunda kaldım. Bana vuran sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Oğlumun 2 bebeğini yetim bıraktılar"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan ölen Fahri'nin babası S.K, "17 yaşındaki oğlumu öldürdüler. Adalet bekliyorum. Z., 4 kişi tarafından olay günü darp edilmiş. Ailesi de olay yerine gitmiş. Ö. ailesi de silahla saldırmış. Bu sıra oğlum ve kardeşim E.K da olayı ayırmaya gitmiş. Ancak 25 kişi oğluma ve kardeşime saldırmış. L.Ö, çengelli demir sopa ile oğlumu öldürdü. Oğlumun 2 bebeğini yetim bıraktılar. Ö. ailesi 4 sene önce halamın oğlunu da öldürdüler" dedi.

"Eşimi çok seviyordum ama elimden aldılar"

Anne F.K, "Ö. ailesi oğlumu öldürdü. Kadınlar eşlerine silah taşıdı. 2 yetimim kaldı. 18 yaşındaki gelinim dul kaldı. Z.'ye tecavüz ettiler, hamile bıraktılar. Olay günü de onu darp ettiler, kolunu kırdılar. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Maktulün eşi F.Kise "2 çocuğumla yetim kaldım. Daha 19 yaşındayım. Eşimin hiçbir suçu yoktu. Eşimi çok seviyordum ama eşimi elimden aldılar. Sanıkların cezaevinden çıkmamasını istiyorum" diyerek ağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı