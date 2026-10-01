Dün saat 15.56’da Ankara mahreçli servis edilen "Ankara’da aranan FETÖ mensubu yakalandı" başlıklı haberimizde yer alan fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün saat 15.56’da Ankara mahreçli servis edilen "Ankara’da aranan FETÖ mensubu yakalandı" başlıklı haberimizde yer alan fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.
Dün saat 15.56'da Ankara mahreçli servis edilen "Ankara'da aranan FETÖ mensubu yakalandı" başlıklı haberimizde yer alan fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı