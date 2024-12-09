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6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye düştü. Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye düştü. Dün doğum günü olduğu öğrenilen şehit Kalyoncu'nun dedesi, "Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı buna da ulaştı öyle vefat etti" dedi.

Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

6 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

"DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi. Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu'nun dedesi Cemil Boztepe, "Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü" ifadelerini kullandı.

Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada şehitlerin, Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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