Dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, "Erkek olan gelsin" diyerek mahalleliyi tehdit etti

Bağcılar'da önceki gün meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre cadde üzerinde bir dükkanın sahibi olan Suriyeli şahıs, yola koyduğu sandalyeye oturarak, mahalleliye laf atmaya başladı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Show TV'nin haberine göre yolda ilerlemek isteyen bir sürücü, sandalye nedeniyle yoldan geçemeyince kornaya bastı. Şahsın yine de kalkmamasına sinirlenen sürücü, aşağı indi. İddiaya göre Suriyeli'nin tartıştığı şoföre, eşinin yanında küfür etmesi nedeniyle ortalık bir anda karıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayın daha da büyümesi üzerine mahalleye polis ekipleri çağrıldı. Ancak iki taraf arasındaki gerginlik bir türlü yatıştırılamadı. Suriyeli şahsın mahalleliye yönelik sözleri, tartışmanın fitilini daha da ateşledi.

"ERKEK OLAN GELSİN BURAYA"

Polis ekiplerinin müdahale ettiği Suriyeli şahıs, bir süre sonra dükkandan yeniden çıkarak sandalyesini yola koydu. Ardından da "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmaya başladı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın bir türlü son bulmaması üzerine polis ekipleri, Suriyeli şahsı karakola götürdü. Mahalleli ise dağıldı.

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