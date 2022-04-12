Dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, "Erkek olan gelsin" diyerek mahalleliyi tehdit etti
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İstanbul Bağcılar'da iddialara göre dükkanının önüne koyduğu sandalyeye oturup yoldan geçenlere laf atan bir Suriyeli ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Suriyeli şahsın, "Erkek olan gelsin buraya" diyerek mahalleliyi tehdit ettiği anlar, kameralara yansıdı.
Bağcılar'da önceki gün meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre cadde üzerinde bir dükkanın sahibi olan Suriyeli şahıs, yola koyduğu sandalyeye oturarak, mahalleliye laf atmaya başladı.
Show TV'nin haberine göre yolda ilerlemek isteyen bir sürücü, sandalye nedeniyle yoldan geçemeyince kornaya bastı. Şahsın yine de kalkmamasına sinirlenen sürücü, aşağı indi. İddiaya göre Suriyeli'nin tartıştığı şoföre, eşinin yanında küfür etmesi nedeniyle ortalık bir anda karıştı.
Olayın daha da büyümesi üzerine mahalleye polis ekipleri çağrıldı. Ancak iki taraf arasındaki gerginlik bir türlü yatıştırılamadı. Suriyeli şahsın mahalleliye yönelik sözleri, tartışmanın fitilini daha da ateşledi.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği Suriyeli şahıs, bir süre sonra dükkandan yeniden çıkarak sandalyesini yola koydu. Ardından da "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmaya başladı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Tartışmanın bir türlü son bulmaması üzerine polis ekipleri, Suriyeli şahsı karakola götürdü. Mahalleli ise dağıldı.