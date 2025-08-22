Düğünde Havaya Açılan Ateş Sonucu Hayatını Kaybeden Fuat Han Toprağa Verildi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybeden Fuat Han, memleketi Erzurum'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Olayda yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet etmesi yüzünden hayatını kaybeden Fuat Han, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Dün Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan baba-oğul, 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Fuat Han (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Özel Harekat polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'daki köyünde toprağa verildi

Memleketi Erzurum'dan akrabasının düğünü için Trabzon'a giden ve gelin çıkarma esnasında kurşunun isabet ettiği Fuat Han için Palandöken ilçesi Solakzade Cami'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Fuat Han'ın Erzurum'da kebapçılık yaptığı ve çevresinde sevilen bir isim olduğu ifade edildi. Fuat Han'ın cenazesi daha sonra Palandöken ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına alındı. Namaz öncesi ve sonrası Fuat Han'ın babası Selami Han başta olmak üzere akrabaları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. 43 yaşındaki Fuat Han evli ve 3 çocuk babasıydı. - ERZURUM

