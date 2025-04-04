Düğünde çektiği fotoğraf ve videoları evli çifte teslim etmeyen fotoğrafçıya rekor ceza

Kayseri'de 2023 yılında düğün fotoğrafı çekimleri için 3 bin TL karşılığında fotoğrafçı S.Ö. ile anlaşan H.K, görselleri bir türlü alamayınca İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

50 BİN LİRA TAZMİNAT

Fotoğrafçının sürekli bahaneler uydurarak kendisine görselleri teslim etmediğini iddia eden H.K'nin başvurusunu değerlendiren İl Tüketici Hakem Heyeti, ortaya çıkan mağduriyetin giderilemeyeceğine hükmederek, fotoğrafçının 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Heyet ayrıca çiftin, fotoğrafçıya ödediği 3 bin liralık ücretin de iadesini kararlaştırdı.

"1,5 SENE ÇİFTİ OYALIYOR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2023'te düğün yapan bir çift, çekimler için fotoğrafçıyla 3 bin lira karşılığında anlaşıyor. Düğün bitiyor, fotoğraf ve videoları istiyorlar ancak 1,5 sene boyunca fotoğrafçı çifti oyalıyor. En sonunda da çiftin telefonlarına bakmamaya başlıyor. Çift de bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunuyor." dedi.

3 BİN LİRANIN GERİ ÖDENMESİNE KARAR VERİLİYOR

Çiftin, 3 bin liranın yanı sıra 145 bin lira da manevi tazminat talebinde bulunduğunu anlatan Şahin, "İl Tüketici Hakem Heyeti, 50 bin lira manevi tazminata ve 3 bin liranın geri ödenmesine hükmediyor. Bilirkişi buna karar veriyor. Normalde manevi tazminatlar çok düşüktür ama burada mağduriyetin giderilemeyeceği düşüncesiyle normalden 15-16 kat fazla tazminata hükmediliyor." diye konuştu. Tüketici Hakem Heyetlerinin maddi ve manevi tazminat verme yetkisi olduğuna dikkati çeken Şahin, tazminatın ödenmemesi durumunda icra ile tahsil edilebileceğini kaydetti. Yeni evlenen çiftlere düğün çekimleri ve benzeri harcamaları için elden ödeme yapmamalarını tavsiye eden Şahin, kararın emsal teşkil ettiğini sözlerine ekledi.