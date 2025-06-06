Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
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Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
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İzmir'de bayramın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Jandarma personeli Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybederken çiftin 5 aylık bebekleri ile bir kişi yaralandı. Haydar Aslan'ın kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesiyle birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı iki otomobil çarpıştı. Anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı. Savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı otomobile ve bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

5 AYLIK BEBEKLERİ YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan (30) ve arka koltukta oturan eşi Ecemnur Deniz Aslan'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Yaşamını yitiren Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Kaynaklar: AA, DHA

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJulia Kate:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak gerçekleştirirken ilerleme iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—Telegram'da 453 bin doların üzerinde kazanç elde etmemi sağlayan Pro Shelton'a (@Sheltonsignal1) teşekkürler.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ülkede hayat bedava... çoğu kişi ne kendi hayatına acıyor ne kendi arabasına ve hele elin can ve malına hiç acımıyor.

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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Neden ? Neden ? Neden ? Sanki çok basit bir şeymiş gibi alelacele , hızlıca oturuveriyoruz o araç koltuğuna. Sanki basit bir şeymiş gibi. Acaba ne kadar hazırız, yetersizliğimiz, uykusuzluğumuz hiç önemli değil. Bana bir şey olmaz, ben saatlerce yıllarca kullanırım ! Al işte sonuç vahim..

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