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Düğün Sonrası Kavgada Kardeşini Vurdu

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Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi’nde düğün sonrası çıkan kavga, silahlı olaya dönüştü.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde düğün sonrası çıkan kavga, silahlı olaya dönüştü. İddiaya göre M.D., kavga sırasında eline geçirdiği tüfekle evinin balkonundan rastgele ateş açarken, kendisini sakinleştirmeye çalışan kardeşi İ.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında güçlükle sakinleştirilen M.D., kısa süre sonra eline geçirdiği tüfekle evinin balkonuna çıktı.

M.D.'nin balkondan rastgele ateş açtığı sırada yanında bulunan ve kendisini sakinleştirmeye çalışan kardeşi İ.D. silahla yaralandı. Düğündeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesin de yapılan müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edilen İ.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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