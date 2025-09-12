Haberler

Düğün Salonunda Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Düğün Salonunda Cinayet: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde çıkan tartışmada Özcan Özçelik, M.T.T. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde Özcan Özçelik'i silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Eylül akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, "küfür" nedeniyle Özcan Özçelik (24) ile M.T.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T., Özçelik'i tabanca ile 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Özçelik, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonlar sürerken şüpheli önceki gün polise teslim oldu. Emniyette 2 gün süren ifadesinin ardından M.T.T., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.