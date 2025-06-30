Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Esenyurt'ta ters yönde ilerleyen bir düğün konvoyu yolu kapattı. Geçiş yapmak isteyen bir araç sürücüsüyle konvoydakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık bir grup, içinde kadın yolcunun da bulunduğu araca saldırdı.
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, trafikte bir kez daha "düğün konvoyu" gerilimini gündeme getirdi. İddiaya göre ters yönde ilerleyen bir düğün konvoyu yolu tamamen kapatarak diğer araçların geçişine engel oldu.
TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Konvoyun oluşturduğu sıkışıklıkta ilerlemekte zorlanan bir sürücü, içinde kadın yolcunun da bulunduğu aracıyla yol istemek zorunda kaldı. Ancak bu talep, düğün konvoyundaki bazı kişiler tarafından sert karşılandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, fiziki saldırıya dönüştü. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.