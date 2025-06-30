Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
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Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
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Esenyurt'ta ters yönde ilerleyen bir düğün konvoyu yolu kapattı. Geçiş yapmak isteyen bir araç sürücüsüyle konvoydakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık bir grup, içinde kadın yolcunun da bulunduğu araca saldırdı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, trafikte bir kez daha "düğün konvoyu" gerilimini gündeme getirdi. İddiaya göre ters yönde ilerleyen bir düğün konvoyu yolu tamamen kapatarak diğer araçların geçişine engel oldu.

TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Konvoyun oluşturduğu sıkışıklıkta ilerlemekte zorlanan bir sürücü, içinde kadın yolcunun da bulunduğu aracıyla yol istemek zorunda kaldı. Ancak bu talep, düğün konvoyundaki bazı kişiler tarafından sert karşılandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, fiziki saldırıya dönüştü. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıUFUK oouAkjmnşh BEKTAŞ:

adamın sesi çıkmıyor kadın yırtmıyor enişte sen bu karıyı boşa başını belaya sokar düğün var işte ya bekleyeceksin ya alternatif yol bulacaksın tartışırsan böyle olur

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Haber YorumlarıAlkurt:

Esenyurt dikkate alinmali ve tedbirler alinmalidir. Tam bir Getto..Yazik

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Haber YorumlarıBlackened:

Düğününüz batsın rezil insanlar!

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

şu ülkemin cahilliklerinden bıktım üzülmekten bıktım hiçmi ümit yok niye anlayışlı eğitimli olamıyoruz bu nasıl bir şey anlamıyorum

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

ülke hindistan beter vallahi Allah sonumuzu hayır etsin

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