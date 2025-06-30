Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, trafikte bir kez daha "düğün konvoyu" gerilimini gündeme getirdi. İddiaya göre ters yönde ilerleyen bir düğün konvoyu yolu tamamen kapatarak diğer araçların geçişine engel oldu.

TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Konvoyun oluşturduğu sıkışıklıkta ilerlemekte zorlanan bir sürücü, içinde kadın yolcunun da bulunduğu aracıyla yol istemek zorunda kaldı. Ancak bu talep, düğün konvoyundaki bazı kişiler tarafından sert karşılandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, fiziki saldırıya dönüştü. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.