Üye Girişi
Haberler

Düğün kavgasında yaralanan askeri personel hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yaralanan askeri personel yaşam savaşını kaybetti. Kavgada ölen baba ve oğluyla birlikte toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 32 yaşındaki askeri personel 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

20 Haziran Perşembe saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu Aydın Kazıcı (32) Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmış, baba aynı gün hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisine devam edilen askeri personel olduğu belirtilen Aydın Kazıcı 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

R.K., A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alınırken R.K. tutuklanmış, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Battalgazi Malatya Baba Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title