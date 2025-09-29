Haberler

Düdüklü Tencere Patladı: Bir Kadın Yaralandı

Düdüklü Tencere Patladı: Bir Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, evinde yemek hazırlayan 45 yaşındaki H.G.'nin düdüklü tenceresinin patlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. İlk müdahale Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra, kadın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Göçük Mahallesi Merkez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yemek hazırlayan H.G. (45) isimli kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı. İlk müdahalesi Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.