Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de binlerce kişi dün bir sığınmacının küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından göçmen karşıtı protesto düzenledi. Göstericilerin, göçmen karşıtı sloganların yazıldığı pankartlar ve İrlanda bayrakları taşıdığı eylem kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Yaklaşık iki buçuk saat süren protestolarda göstericiler göçmenlerin kaldığı Uluslararası Sığınma Başvuru Sahipleri (IPAS) konaklama merkezi yakınındaki polise tuğla, cam şişe ve havai fişek fırlattı. Göstericilerin güvenlik barikatlarını yıktığı ve bir polis aracını da ateşe verdiği olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

300 POLİS SOKAĞA İNDİ

Yetkililer, yaklaşık bin kişinin katıldığı ve 300 polis memurunun görev aldığı olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığını, 1 polis memurunun ise yaralandığı açıkladı.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA VAR

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan açıklamasında, "Toplumumuza ihtilaf tohumları ekmek isteyenlerin suçu silah olarak kullanması beklenmedik bir şey değil. Bu kabul edilemez bir durum ve buna sert şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı. O'Callaghan, bölgedeki en üst düzey polis yetkilisine olaydaki sığınma başvurusunun yönetimine ilişkin ayrıntılı bir açıklama istediğini söyledi. Polis tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Gösterilere neden olan cinsel saldırı vakasında Afrika kökenli olduğu iddia edilen sığınmacı şüpheli, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ekim Pazartesi günü Blanchardstown Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

İrlanda ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Başkanı Mary Lou McDonald da dün yaptığı açıklamada, olaydaki şüpheli hakkında geçtiğimiz Mart ayından bu yana sınır dışı etme kararı çıkarıldığına ilişkin raporlar bulunduğunun altını çizmişti.

Başkent Dublin'de 2 yıl önce 3 genç çocuğun bıçaklanmasının ardından göçmen karşıtı protestolar patlak vermişti. İrlanda'nın aşırı sağcı üyesi bulunmadığı düşünülen parlamentosuyla Avrupa'da özel bir konuma sahip olduğu düşünülse de, son yıllarda ülke genelinde göçmen karşıtı uygulamaların talep edildiği gösterilerde yoğun bir artış görülüyor.