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Drift Atan Sürücüye 34 Bin TL Ceza

Drift Atan Sürücüye 34 Bin TL Ceza
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Amasya'da havalimanı yolunda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, 34 bin 880 TL para cezasına çarptırıldı. Amasya Valiliği, durumu sosyal medyada duyurdu.

Amasya'da havalimanı yolunda otomobille drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 34 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Amasya Valiliği tehlikeli görüntüleri "Gereği yapıldı" başlıklı notla sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, "Merzifon-Havalimanı yolunda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görüntüleri, sosyal medyada paylaşan şahıs ekiplerimizce tespit edilerek 2918 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca 34 bin 880 TL para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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