Drift Atan Araç Yaşlı Kadını Kıl Payı Kurtardı

Ankara'da yaşlı kadın, drift atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşlı kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 397. Cadde'de meydana geldi. Tofaş Şahin model aracıyla drift atan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti. O esnada yoldan geçen yaşlı kadın, savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bu duruma sürekli maruz kaldıklarını, sürücülerin süratli araç kullandıklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi.

"Gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu durumlara maruz kalıyoruz"

Olayla ilgili konuşan esnaf Murat Aytaç, "Burada sürekli kaza oluyor. Adı resmen ölüm virajı. Bu durumdan dolayı mağduruz. Buraya set ya da trafik lambası yapılmasını istiyoruz. Özellikle düşük modelli araç sürücüleri, 'sıfır çizme, drift atmak' gibi hareketlerde bulunuyor. Özellikle hafta sonu oluyor bu durumlar. Çok rahatsızız. Hep de gençler yapıyor bu davranışları. Yüksek sesle müzik dinliyorlar. Egzoz patlatıyorlar. Bu kişilerin denetlenmesini istiyoruz. Birilerinin canı yanacak önlem alınmazsa. Dünkü duruma maruz kalan kadın da kıl payı kurtuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu durumlara maruz kalıyoruz. Sürücüler sürekli süratli araç kullanıyor" dedi.

"Demek ki verilen cezalar yetersiz kalıyor"

İbrahim Çiloğlu adlı vatandaş ise, "Olayı atlatan kişi benim yakınım. O durumda ben de olabilirdim. Sürücü çok hızlı geliyordu. Aynı yolda bir kaza daha vardı. Bu bölgede zor şekilde araç kullanılıyor. Başka şehirde yaşamama rağmen bunu söyleyebilirim. Burada yaşayan akrabalarımız, esnaf arkadaşlarımız denetimin az olduğunu ve cezaların yetersiz olduğunu söylüyorlar. Gençlerin farklı şekilde araç kullandıklarını duyduk. Demek ki verilen cezalar yetersiz kalıyor. Yolun yapısında yapılacak değişiklikler belki de bu tür durumların önüne geçecek. Kazaya maruz kalan, çok korktuğunu söyledi. Stres içindelerdi ama bugün daha iyilermiş. Gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA