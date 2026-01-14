Haberler

Dr. Çetin, zatüre vakaları hakkında bilgi verdi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, son dönemde zatüre vakalarında görülen artışa dikkat çekerek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle mevsim geçişlerinde sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, zatürenin akciğerleri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Çetin, "Son günlerde zatüre (pnömoni) vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle mevsim geçişleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk dikkat çekiyor. Gaziantep'te de birçok vatandaş zatüre şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor" dedi.

Dr. Çetin, "Zatüre; ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler daha fazla risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Dr. Çetin, "Son dönemde zatüre vakalarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu durum hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Vatandaşlarımız belirtileri hafife almamalı, şikayetleri varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Zatüreden korunmak için alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Çetin, "Mevsime uygun giyinmek, el hijyenine dikkat etmek, sigaradan uzak durmak, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve grip ile zatüre aşılarını ihmal etmemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gögüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin ise vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, erken tanı ve doğru tedaviyle zatürenin kontrol altına alınabileceğini, geç kalınan vakalarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
