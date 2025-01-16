Dövüşçüye denk gelen kapkaççı yaptığına pişman oldu

Brezilya'nın Caraguatatuba kentinde bir çanta hırsızı, kaçarken hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. 39 yaşındaki jiu-jitsu ustası Lucas de Pádua Villegas, hırsızı profesyonel bir hareketle etkisiz hale getirdi.

Olay şöyle gelişti: Lucas annesini bir mağazanın önünde bıraktıktan sonra "Hırsızı yakalayın!" çığlıkları duydu. Sesin geldiği yöne bakan Lucas, kendisine doğru koşan hırsızı fark etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Lucas'ın hırsızı havaya kaldırıp ustaca bir hareketle yere çarptığı görülüyor.

Lucas, yerel basına yaptığı açıklamada o anları şöyle anlattı: "Hırsız silahı varmış gibi beline davrandı ama üzerindeki kıyafetler dardı ve silah taşımadığını anladım. Hemen çift bacak takedown hareketi yapıp onu yere indirdim. Beni öldürmekle tehdit etti ama kolunu kilitleyip hareket edemez hale getirdim."

Çocukluğundan beri dövüş sporlarıyla uğraşan Lucas, "Spor salonunda her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. Yumruk atmayı düşündüm ama çok hızlı hareket ediyordu ve kaçabilirdi. Bu yüzden direkt yere indirmeyi tercih ettim" diye konuştu.

Polis, 27 yaşındaki hırsızın çantasından pala, çalıntı mücevherler ve iki cep telefonu çıkardı. Şüphelinin bir kuyumcu soygunu yaptığı düşünülüyor. Hırsız, sağlık kontrolünden sonra gözaltına alındı.

Sosyal medyada viral olan olay, "anında adalet" yorumlarıyla paylaşılırken, Lucas'ın soğukkanlı müdahalesi takdir topladı.