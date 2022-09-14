Dövizcinin dalgınlığından yararlandı bin 500 EURO'yu alıp gitti

Gaziantep'te bir dövizcide bin 500 EURO bozduran adam parasını aldıktan sonra dövizcinin dalgınlığına gelerek geri verdiği bin 500 EURO'yu alarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te bir dövizcide bin 500 EURO bozduran adam parasını aldıktan sonra dövizcinin dalgınlığına gelerek geri verdiği bin 500 EURO'yu alarak kayıplara karıştı.

Olay Gaziantep Gaziler Caddesinde bulunan bir dövizcide meydana geldi. Dövizcide bin 500 EURO bozduran bir şahıs, kadın dövizcinin parayı verdikten sonra dövizinin karşılığı olan parasını aldı. Dövizci kadın bir anlık dalgınlıkla verdiği bin 500 EURO'yu alıp parasının altına koyan şahıs hızla dövizciden uzaklaştı. O anlar ise dövizcinin iş yeri kamerasına yansıdı.

"DALGINLIKLA VERİLEN BİN 500 EURO'YU ALIP UZAKLAŞIYOR"

Dövizci Alican Uylaş arkadaşımızın bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs parayı alarak uzaklaştığını belirterek, "Kadın arkadaşımız bin 500 EURO'yu dalgınlığına gelerek yanlışlıkla iade ediyor. Oda parayı aldıktan sonra bozdurduğu paranın altına koyarak direk çıkıp gidiyor. Bu şahıstan ricamız parayı geri getirmesidir. Müşteri bin 500 EURO'yu veriyor. Arkadaşımız EURO'yu bozarak karşılığı olan parayı müşteriye veriyor. İşlem bittikten sonra arkadaşımızın dalgınlığına gelerek tekrardan bin 500 EURO'yu şahsa veriyor. O şahısta EURO'yu paranın içine katarak hızla buradan uzaklaşıyor. Bizim ricamız paramızın tekrardan bize iade edilmesidir" diye konuştu.

(Lider Olgun - İHA)