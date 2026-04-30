Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Dörtyol Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüpheliler Ç.A. ve K.F.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı, E.A. isimli şahsı aracı olarak kullanarak kullanıcı şahıslara uyuşturucu temin ettikleri belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımına yönelik malzemeler ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, dolu tüfek kartuşları ve 1 adet kılıç da bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ç.A., K.F. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

