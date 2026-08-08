Haberler

İzmir'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

İzmir'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bayındır'da dorsesi açık seyreden tır, yol levhalarına çarparak devrildi. Sürücü Nejla Ş. yaralanırken, Tire-Bayındır yolunda trafik akışı yavaşladı. Ekipler yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Bayındır'da şoförün dorseyi açık unuttuğu tır, levhalara çarparak devrildi.

Kaza, Bayındır-Tire yolu Çatal mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nejla Ş. idaresindeki tır, dorsesi açık şekilde seyir halindeyken yol üzerindeki levhalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Nejla Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Tire-Bayındır yolunda trafik akışı yavaşlarken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tırın kaldırılması ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!