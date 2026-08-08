İzmir'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

İzmir Bayındır'da şoförün dorseyi açık unuttuğu tır, levhalara çarparak devrildi.

Kaza, Bayındır-Tire yolu Çatal mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nejla Ş. idaresindeki tır, dorsesi açık şekilde seyir halindeyken yol üzerindeki levhalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Nejla Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Tire-Bayındır yolunda trafik akışı yavaşlarken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tırın kaldırılması ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı