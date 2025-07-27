Dondurma İadesi Yüzünden Market Sahibine Saldıran Şahıs Tutuklandı

Dondurma İadesi Yüzünden Market Sahibine Saldıran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine saldıran A.İ. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine saldıran A.İ. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bir markete aldığı dondurmayı iade edemediği için saldıran A.İ. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen A.İ. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.