Dondurma İadesi Yüzünden Market Sahibine Saldıran Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine saldıran A.İ. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bir markete aldığı dondurmayı iade edemediği için saldıran A.İ. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen A.İ. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR