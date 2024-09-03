Üye Girişi
Haberler

Dolu hayatı felç etti: 'Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünde geçen hafta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlere ve araçlara zarar verdi. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı evlerin çatısı delinerek eşyalar zarar gördü. Şiddetli doluyla karşı karşıya gelen Zekeriya Çelik, 'Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi' dedi.

Dolu hayatı felç etti: "Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi"

ÇANKIRI - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünde geçen hafta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlere ve araçlara zarar verdi. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı evlerin çatısı delinerek eşyalar zarar gördü. Şiddetli doluyla karşı karşıya gelen Zekeriya Çelik, "Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi" dedi.

Olay, önceki gün Orta ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle köydeki bazı evlerin çatıları, eşyaları, tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü. Ceviz büyüklüğündeki doluyla mücadele veren Zekeriya Çelik, yaşadığı zor anları anlattı.

"Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü"

dolu yağışından dolayı beldede bir çok yerin zarar gördüğünü söyleyen Zekeriya Çelik, "Çankırı Dodurga'ya misafir olarak geldik iki günlüğüne. Burada büyük bir dolu yağışıyla karşılaştık. Sizler de görüyorsunuz en küçüğü fındık, en büyüğü yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü. Kurtarabildiğimiz kadar araçların üzerine halılarla örttük, kurtarmaya çalıştık. Ama yine de kaportası falan bayağı hasar gördü. Sebzeler, meyveler dışarıdaki bazı görüntülerde siz de göreceksiniz. Delik deşik olan kaplar var. Çok büyük bir doluydu ve bu dolular evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi. Allah büyük afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zekeriya Çelik Dodurga Çankırı 3-sayfa Güncel Yağan Yaşam Orta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bir Gece Masalı gerçek mi, yaşanmış mı? Bir Gece Masalı senaryosu uyarlama mı? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Bir Gece Masalı setleri nerede? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Eylül Salı Bir Gece Masalı 1. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 3-4 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 3-4 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Fabian Ruiz kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Meram, Beyşehir 3-4 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 3-4 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?
title