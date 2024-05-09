Tünelde makas atan sürücü, önündeki araca çarpıp takla attı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde makas atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen genç yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı başka motosikletlinin kamerasına yansıdı.

KAZADAN SONRA YERDE SÜRÜKLENDİ

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yaşanan olayda motosikletli bir sürücü, süratli bir şekilde tünelde ilerlemeye başladı. Kaza öncesi görüntülerde süratiyle birlikte makas atan sürücü, bir araca vurmaktan kıl payı kurtuldu. Tehlikeye aldırış etmeden makas atmaya devam eden sürücü önündeki araca vurarak, yerde sürüklendi.

YARDIMINA İLK OLARAK SÜRÜCÜLER KOŞTU

Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.