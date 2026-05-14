Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı