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Dolandırıcılıkta sınır yok: Sahte tarihi eserle dolandırıcılık

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, eski küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirirken, olayda yakalanan şüphelilerin bu yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Dolandırıcılıkta sınır yok: Sahte tarihi eserle dolandırıcılık

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekipleri, eski küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirirken, olayda yakalanan şüphelilerin bu yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesinde operasyon düzenlendi. Olayda tarihi eser görüntüsü verilmiş objeler ile dolandırıcılık olayı gerçekleştirileceği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli aracı yolda durdurdu. Olayda şüpheliler Z.Ç. ve Ş.K. isimli şahıslar suçüstü kıskıvrak yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada ise kaya görünümü ile küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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