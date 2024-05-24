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Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

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Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ı mahkemeye getiren cezaevi aracı kaza yaptı. Erzan, kaza nedeniyle başka bir araca nakledilerek adliyeye götürüldü.

"Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" davasında 5'nci kez hakim karşısına çıkacak olan Seçil Erzan'ı adliyeye taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı. Erzan'ın, olay yerine çağırılan midibüse nakil edildiği anlar ise kameraya yansıdı.

PATLAYAN LASTİKTEN KOPAN PARÇALAR KAZAYA NEDEN OLDU

Olay Büyükçekmece Tem Otoyolu Hezarfan Havalimanı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi. Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı

CEZAEVİ ARACININ CAMI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu. Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı

OLAY YERİNE GELEN YENİ ARACA BİNDİRİLDİ

Kısa süre sonra gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan, adliyeye nakledildi. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.

ERZAN'IN MİDİBÜSE NAKLİ KAMERADA

Öte yandan kazanın ardından cezaevi aracından indirilen Seçil Erzan'ın midibüse alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Seçil Erzan Banka Dolandırıcılık Cezaevi Suç Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

İyi ki kaçırmamışlar

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