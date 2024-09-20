44 Yıla Kadar Hapis Ceza İstemine Rağmen Alisya Bahar Candan Tahliye Edildi
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan Alisya Bahar Candan'ın tahliyesine karar verildi. Candan hakkında, suçları nedeniyle 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hukuki süreç devam ederken, Candan'ın serbest bırakılması dikkatleri üzerine çekti. Mahkeme, tahliye kararını vermeden önce durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Alisya Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi