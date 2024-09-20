44 Yıla Kadar Hapis Ceza İstemine Rağmen Alisya Bahar Candan Tahliye Edildi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Alisya Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi