Dolandırıcılık Şüphelisi Mersin'de Yakalandı
Güncelleme:
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs, Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin Antalya'dan Mersin'e giriş yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan 1 şahsı, Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan şüphelinin Antalya'dan Mersin'e giriş yapacağı yönünde istihbarat elde etti. Harekete geçen ekipler, Silifke ilçesinde şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

