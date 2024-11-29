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"Polisim" diyerek dolandırıcılık yapan şahsın üzerinden 3 milyon lira çıktı

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İzmir'de polis tarafından durdurulan bir şüphelinin üzerinden 3 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı. "Polisim" diyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye esnasında şüpheli gördükleri bir şahsı durdurdu. Yapılan aramada şahsın üzerinden 3 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı.

"POLİSİM" DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada şahsın, İzmir ve Aydın'da kendini "polis" olarak tanıtarak vatandaşları, ziynet eşyalarını ve paralarını alarak mağdur ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.C. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

bu ulkede kør tuttugunu yakaliyor

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