"Polisim" diyerek dolandırıcılık yapan şahsın üzerinden 3 milyon lira çıktı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye esnasında şüpheli gördükleri bir şahsı durdurdu. Yapılan aramada şahsın üzerinden 3 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı.

"POLİSİM" DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada şahsın, İzmir ve Aydın'da kendini "polis" olarak tanıtarak vatandaşları, ziynet eşyalarını ve paralarını alarak mağdur ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.C. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.