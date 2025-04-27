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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan A.Ş. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şüpheli Dereağzı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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