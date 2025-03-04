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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bandırma'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi Bandırma'da yakalayıp tutukladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., Bandırma ilçesinde yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., Bandırma ilçesinde yakalandı. Balıkesir adli makamlarınca aranan şahıs, emniyet ekipleri tarafından önce gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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