Dolandırıcılık Suçundan Aranan Cezaevi Firarisi İzmir'de Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Cezaevi Firarisi İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, dolandırıcılık suçları nedeniyle toplam 20 yıl 2 ay 19 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ş. polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların düzenli olarak takibini sürdürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan olan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 13 ayrı dosyadan 20 yıl 2 Ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi M.Ş. isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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