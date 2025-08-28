Dolandırıcılık Suçundan 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Ankara ve Alanya'da dolandırıcılık suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, Ankara ve Alanya adli makamlarınca arandığı tespit edildi. - ISPARTA