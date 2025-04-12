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Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubunda kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler kullandıkları ortaya çıktı. Doktorların gelen kadın hastalarla ilgili sapıkça muhabbetler sonrası üniversiteden yapılan açıklamada, tüm doktorların görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir başka doktor tarafından sızdırılan WhatsApp yazışmalarını paylaştı.

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan veÜniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYunus:

Sistem tamamen değişmeli erkek hastalara erkek doktorlar, kadın hastalarda kadın doktorlar bakmalı.

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bunların Doktorluk belgesini iptal edilmesi lazım Bir tane Özel hastaneye gider devam eder

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıErcan Gok:

Kime güveneceğimizi şaşırdık artık kökten bir temizlik lazım bu ölkeye

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hepsi ihraç edilsin.. ihraç edilmelerine yönelik herkes cimere yazsın.

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMGk:

Kadın doktor diye ısrar edenlere gel de kız şimdi

Yorum Beğen111
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

ahlaksız utanmaz herifler !!!

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıİDO BEY:

Ne doktoru bunlar pç özel ünide okuyor diploma alıyor parayla sonra başımıza doktor kesiliyorlar bunlarda herşey var yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

toplumun yapı taşları bozuldu. ahlaksız bir toplum oluşuyor.

Yorum Beğen25
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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

hep soytarı ne olucak

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Haber YorumlarıAlp AY:

BU HABER KADIN DOKTOR ARAYANLARA YOBAZ İTHAMINDA BULUNANLARA GELSİN ŞUÇ KİŞİLERİ BAĞLAR MUHAKKAK KAMU GÖREVİNİ FEDAKARCA YAPANLARI HİÇ BİR ŞEKİLDE İTHAM EDİLEM EGO SAPIKLIKDAN ŞEHVET İLE TATMİNSİZLİKDEN VE AÇLIKDANGELİR DİYOR BİR BİLEN DOKTORLARA MİNNETDARIZ AZ MÜTEVAZI OLUN YADA MUAYENEHANENİZİ AÇIN HASTANELERİ BIRAKIN

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