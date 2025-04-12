Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubunda kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler kullandıkları ortaya çıktı. Doktorların gelen kadın hastalarla ilgili sapıkça muhabbetler sonrası üniversiteden yapılan açıklamada, tüm doktorların görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir başka doktor tarafından sızdırılan WhatsApp yazışmalarını paylaştı.
DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR
Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan veÜniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."