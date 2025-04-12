Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir başka doktor tarafından sızdırılan WhatsApp yazışmalarını paylaştı.

DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan veÜniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."