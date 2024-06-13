Üye Girişi
Haberler

Doktor, online sipariş edilen dondurmada insan parmağı çıktığını iddia etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mumbai'de yaşayan bir doktor, kız kardeşinin online olarak sipariş ettiği bir dondurma külahında insan parmağı bulduğunu iddia etti. Doktor Orlem Brendan Serrao, yarısına kadar yediği karamelli dondurmada dilinde bir gariplik hissetti ve dondurmanın içinde bir insan parmağı bulduğunu söyledi. Durumu hemen ele alarak dondurma şirketine Instagram sayfası üzerinden şikayette bulundu. Şirketten bir yanıt gelmeyince, olayı polise bildirdi.

Mumbai'de şok edici bir olayda, bir doktor Çarşamba günü kız kardeşinin online olarak sipariş ettiği bir dondurma külahında insan parmağı bulduğunu iddia etti. Olay, bir kadının bir market teslimat uygulaması aracılığıyla dondurma ve diğer ürünleri sipariş ettiği Malad'da meydana geldi.

Malad'da yaşayan 26 yaşındaki MBBS mezunu doktor Orlem Brendan Serrao, yarısına kadar yediği karamelli dondurmada dilinde bir gariplik hissetti. Daha yakından incelediğinde, dondurmanın içinde bir insan parmağı buldu. Bu dondurma, kız kardeşi tarafından online olarak sipariş edilmişti.

Serrao, durumu hemen ele alarak dondurma şirketine Instagram sayfası üzerinden şikayette bulunduğunu belirtti. Ancak, şirketten bir yanıt alamayınca, olayı polise bildirdi. Polisin ilk incelemelerinde, dondurmanın içinde gerçekten bir insan parmağı olduğu doğrulandı. Şimdi, polis parmağı adli tıp incelemesine gönderdi.

Serrao, bu şok edici durumu yaşadıktan sonra büyük bir tedirginlik yaşadığını ve dondurma şirketinin bu tür olayları önlemek için daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Instagram Mumbai Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

 Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

 İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

Bakmadan Geçme

Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo Bayramda çalışıyor mu? Kargolar bayramda dağıtım yapacak mı? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zonguldak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil? Yozgat bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Van bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında kargolar dağıtım yapıyor mu, açık mı? Uşak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çorum bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Batman bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çankırı bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Tunceli bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bartın bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çanakkale bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!
Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title