Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı

Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
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Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yapan çocuk doktoru Şebnem E., hastanede doğum yapan bir kadının bakamayacağını söylediği bebeğini para karşılığı satın aldı. Olay, bir hemşirenin dikkati ile ortaya çıkarken doktor gözaltında suçunu itiraf etti.

Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E., hastanede doğum yapan kadının çocuğuna bakamayacağını söylemesi üzerine para karşılığı aldı. Yeni Asır'ın haberine göre 9 günlük bebeğe bakıcı da tutan doktor Şebnem, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü.

AYNI HASTANEYE GETİRDİ

Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.

HEMŞİRE FARK ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor

Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

eğer büyütmek maksadıyla almışsa sorun yok ama insanın aklına her şey geliyor kanuni yollardan evlat edinmeliydi

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

insan bunu niye yapar ki .. cahil desen cahil değil.. aç desen aç değil ...

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Haber YorumlarıDerunum:

Çocuğu düşük fiyata alıp başkasına daha yüksek fiyata satmak için almıştır.

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Haber YorumlarıMelih İnce:

ülke öyle bir denetimsiz ve hukuksuz ortamdaki, bu haberleri okuyunca bilmediğimiz daha ne vahşetler vardır diye irkiliyorum. nedir bu başıbozuk ortam

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Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

Allah sonumuzu hayretsin inşallah

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