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Doktor değil ölüm makinesi! 15 hastasını hazırladığı kokteyle katletti

Doktor değil ölüm makinesi! 15 hastasını hazırladığı kokteyle katletti
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Almanya'daki ölüm makinesi doktor tüyler ürpertti. Berlin'in Neukölln kentinde görev yapan 40 yaşındaki palyatif tıp uzmanı Johannes M.'nin 15 hastasını ilaç kokteyliyle öldürdüğü iddia edildi. Johannes M.'nin 90 hastayı da öldürmüş olabileceğinde şüpheleniliyor.

Berlin'in Neukölln kentinde görev yapan 40 yaşındaki palyatif tıp uzmanı Johannes M.'nin 15 hastasını ilaç kokteyliyle öldürdüğü iddia edildi.

Johannes M., Eylül 2021 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında 12 kadın ve 3 erkeği ölümcül bir sakinleştirici kokteyli kullanarak öldürmekle suçlanırken, 90 hastayı öldürmüş olabileceğinde şüpheleniliyor.

KÖLN VE FRANKFURT'TA DA CİNAYET ŞÜPHESİ

Johannes M.'nin Berlin dışında Köln ve Frankfurt'ta da benzer suçları işlediği iddia ediliyor. Şüphelinin, 2021 yılından itibaren 25 ila 94 yaşları arasındaki hastalara, herhangi bir tıbbi gerekçe olmaksızın, ölümcül dozlarda anestezik ve kas gevşetici ilaçlar vererek ölümlerine neden olduğu belirtiliyor.

BERLİN'DE TUTUKLUHALDE BULUNUYOR

Ölüm makinesi doktor Berlin'de tutuklanırken, komşuları tarafından"sessiz ve kendi halinde" biri olarak tanımlanıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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