Bolu'da Patlama Panik Yaratmıştı: Gerçek Ocakta Unutulan Yemek Çıktı

Bolu'da 4 katlı bir apartmanda yapılan "doğal gaz patlaması" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayın ocakta unutularak yanan yemekten ibaret olduğu anlaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi tedavi altına alındı.

Olay, Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda ikamet eden C.Ç.'nin eşi ocağa yemek koydu. Bir süre sonra yemeğin ocakta unutulmasıyla birlikte tencereden yoğun koku ve dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm apartmanı saran ağır kokuyu ve dumanı fark eden bir vatandaş, durumu "doğal gaz patlaması" zannederek büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin hızla yaptığı incelemede, korkulanın aksine herhangi bir doğal gaz kaçağı veya patlamasının yaşanmadığı tespit edildi. Gerçeğin, ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu oluşan yoğun duman olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında evin içerisine dolan dumandan etkilenen iki kişiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı