Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin kurtardığı Günther Fritzl ise yürüyüş sırasında eşinden önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nda dün yürüyüşe çıkan Almanya vatandaşı Günther Fritzl ile eşi Andrea Fritzl, Maden Koyu civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sıcak ve yorgunluktan mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, komando timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, UMKE ve KEMKUT ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl'e ulaştı. Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl'den önden olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi. Gece boyu bölgede arama çalışması yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında Andrea Fritzl'e ulaştı. İncelemede, Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazenin bölgeden indirilmesi sürerken, olayla ilgili inceleme sürüyor.