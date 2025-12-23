Kocaeli'de DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) hastası bir çocuğun tedavisi için kurulan yardım standındaki bağış paralarını çalan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık'ta ilçenin işlek noktasında, kas erimesi hastalığı olarak bilinen Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden bir çocuğun tedavisine destek amacıyla kurulan stant, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Standı tahrip ederek içerisindeki bağış paralarını alıp kaçan şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

