Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Koyunları Kurtarma Çabası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ve Mardin illerinde çıkan anız ve örtü yangınında 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni görüntülerde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın anı ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title