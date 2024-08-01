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Diyarbakır Kulp'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkan hafifi ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Teyfik D. yönetimindeki 72 AAK 395 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Mehmet Teyfik D., Asya A., Zehra D., Narin D., Gülistan D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ilk müdahalesinin ardından Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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